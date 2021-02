Ketsch. Zum Abschluss des Doppelspieltags in der Handball Bundesliga Frauen mussten die Kurpfälz-Bären eine weitere Niederlage einstecken: Nach dem 22:43 am Freitag bei der zweitplatzierten SG BBM Bietigheim gab es nun ein 24:37 bei der TuS Metzingen, die auf Rang vier eingeschrieben ist. Nach der 19. Saison-Niederlage bleiben die Ketscherinnen freilich am Ende der Tabelle.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren