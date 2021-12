Kurpfalz-Bären unterliegen Spitzenreiter Waiblingen

Waiblingen. Am Ende durfte Samira Brand jubeln. Die ehemalige Spielerin der Kurpfalz-Bären entschied das Wiedersehen mit ihren früheren Weggefährtinnen knapp für sich, weil sie selbst mit sechs Toren glänzte. Am Ende stand es 34:30 (18:12) für den Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga, den VfL Waiblingen, weil die Bären in der ersten Halbzeit zu schwach in der Abwehr agierten und gegen Ende wieder den Anschluss verloren. Bis zum 27:26 (51.) verlief die Partie ausgeglichen, dann sorgte Brand mit einem Doppelschlag für den entscheidenden Zwischenspurt.

Bären: Wiethoff, Longo; Michels (1), Hinzmann (4), Feiniler (2), Torras Parera (1), Sommerrock (6), Marmodee, Reuthal (4/1), Engelhardt (3), Eckhardt (9), Grössl. mjw