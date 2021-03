Ketsch. Die Kurpfalz-Bären haben in der Handball-Bundesliga der Frauen zwei Gesichter gezeigt und am Ende unglücklich verloren. Im Heimspiel gegen die HSG Bad Wildungen unterlag Ketsch mit 22:24 (6:15). Das Team von Trainer Adrian Fuladdjusch verlor im ersten Abschnitt den Anschluss und konnte diese Hypothek nicht mehr wettmachen. Zwar war bis in die Schlussminuten hinein ein Punktgewinn möglich, doch die Vipers retteten den Vorsprung in der Neurotthalle über die Zeit.

Damit bleiben die Bären auf dem letzten Platz der Tabelle. Nach 23 Spielen haben sie zwei Zähler auf der Habenseite.

Bären: Moormann, Wiethoff; Hinzmann, Feiniler, Brand (2), Sommerrock (2), Fackel (5/2), Marmodee (1), Reuthal (2), Fabritz, Engelhardt (6), Eckhardt (4/1), Winnewisser, Herrmann. mjw