Kurpfalz-Bären wachen im Verfolgerduell zu spät auf

Ketsch. Die Kurpfalz-Bären haben in der 2. Handball-Bundesliga die zweite Heimniederlage nacheinander kassiert. Ketsch unterlag dem großen Aufstiegsfavoriten Frisch Auf Göppingen am Samstagabend mit 24:27 (8:13). Besonders die Leistung in der ersten Halbzeit war zu schwach, um die körperlich überlegenen Göppinger in Gefahr zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bären-Trainerin Franziska Steil sagte: "Insgesamt haben wir es nicht verdient gehabt, zu gewinnen. Wir sind früh einem Rückstand hinterhergelaufen und haben gesehen, dass wir noch richtig viel Arbeit vor uns haben."

Schon der Auftakt verlief nicht nach Maß, denn die Gäste legten mit 4:0 vor. Zwar stabilisierte sich Ketsch ein wenig, doch in einen ordentlichen Rhythmus kam die Steil-Sieben nie. Trotzdem drohte die Partie zehn Minuten vor dem Ende noch einmal zu kippen, als die Bären auf zwei Tore herankamen. Göppingen fing sich aber wieder und sicherte sich die zwei Punkte, die dafür sorgen, dass beide Mannschaften in der Tabelle die Plätze tauschen.

Bären: Wiethoff, Longo; Michels, Feiniler (4), Haupt (1), Torras, Sommerrock (3), Marmodee (2), Reuthal (8/1), Krogh, Bühl (1), Völker, Engelhardt (5).