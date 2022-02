Ketsch/Leipzig. Die Kurpfalz Bären treten am heutigen Sonntag, 6. Februar, in der 2. Frauen-Handballbundesliga auswärts gegen den HC Leipzig an. Das Spiel beginnt um 16 Uhr. Die Bären liegen derzeit auf Tabellenplatz 7, Leipzig zwei Plätze darunter. Das Hinspiel hatte die Manschaft aus Ketsch souverän gewonnen.

