Kurzer Weg – ehrgeizige Ziele

Was waren die Gründe, wieder bei der HG einzusteigen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alexander Leibnitz: Ich wohne mittlerweile in Schwetzingen. Einen kurzen Weg ins Training zu haben, hat für mich großen Mehrwert. Außerdem möchte ich weiterhin ambitioniert Handball spielen – da bietet sich die HG an. Ich kenne einige Spieler aus meiner Jugendzeit bei der HG, mit denen ich mich noch immer sehr gut verstehe. Oftersheim/Schwetzingen hat ein junges, starkes Team. Außerdem konnte ich im Probetraining sehen, dass die Spieler sehr ehrgeizig sind und im Training 100 Prozent geben – nur so kann man eine solch souveräne Abstiegsrunde spielen.

Welche Ziele verfolgen Sie für sich bei der HG?

Leibnitz: Mein Ziel im Kleinen ist es, jedes Training besser zu werden, verletzungsfrei zu bleiben, um auf dem Spielfeld alles geben zu können. Ich selbst möchte mich bestmöglich spielerisch wie persönlich integrieren in das Team, um das Potenzial unserer Mannschaft zu steigern und soviel Erfolg und Spaß am Handball zu haben wie es nur geht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und welche Ziele sollte das Team als Ganzes haben?

Leibnitz: Wie schon gesagt, lief die Abstiegsrunde der HG sehr gut, trotz des unglücklichen Starts mit null zu vier Punkten ist seit Samstagabend der Klassenerhalt sicher. Nächste Saison werden die Karten neu gemischt und wir wissen noch nicht, wie die 3. Liga nächstes Jahr genau aufgeteilt wird. Als Mannschaft sollte unser Ziel sein, immer den Spaß am Sport zu behalten und einen festen Zusammenhalt im Kern zu schaffen. Als Team ist unserer Ziel natürlich, jedes Spiel zu gewinnen, deshalb stehen wir auf dem Spielfeld. mj/Bild: SGL