Läufe mit jeder Menge Höhenmeter

Beim Bottwartal-Marathon, einem Berglauf mit 700 Höhenmetern, waren Andrea Hick und Frank Noak von der ASG Triathlon Hockenheim erfolgreich am Start. 5:07:39 Stunden standen am Ende für Andrea Hick auf der Zieluhr, was in der Altersklasse W55 Rang drei bedeutete. Frank Noak finishte in der gleichen Zeit.

Der Strahlenburgtrail in Schriesheim ist ein anspruchsvoller Wald-, Berg- und Traillauf über zwei Distanzen, den DAK-Fitnesstrail (7,6 Kilometer und 300 Höhenmeter) und das King of the Hill Race mit knapp 16 Kilometern und 600 Höhenmetern. Bei den ASGlern stach Ute Arnold heraus, die ihre Altersklasse W60 gewann. Heidi Zahn wurde Zweite in der AK W50 beim Fitnesstrail. zg