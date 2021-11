Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen landeten in der Jugend-Bundesliga gegen den SVS Kornwestheim einen 37:22-(18:10)-Kantersieg. Dieser hätte noch höher ausfallen können, wäre von Anfang an noch mehr Konsequenz und Konzentration an den Tag gelegt worden. Denn Tim Rabe und Abwehrchef Leonhard Zaum (später auch andere) holten einen Ball nach dem anderen heraus, doch die Chancen wurden

