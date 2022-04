Landesligatitelfür HGler

Die C2-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen sicherte sich die Landesliga-Handball-Meisterschaft im Finale nach Verlängerung gegen HG Saase mit 19:17 (7:7). Tags zuvor hatte sie das Halbfinale deutlich gegen die JSG Ilvesheim/Ladenburg (24:13/14:5) gewonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spiel gegen HG Saase startete gut mit 6:1. Im Laufe der Partie kam Nervosität ins Angriffsgeschehen und die Abschlüsse wurden unpräzise. So war es ein ausgeglichenes Spiel bis zur 40. Minute. Sieben Minuten vor Ende lag die HG gar mit drei Toren hinten (13:16). Marc Weber übernahm in der entscheidenden Phase die Verantwortung im Angriff – Ausgleich am Ende der regulären Spielzeit! Mit diesem Schwung ging es in die Verlängerung und die HG erhöhte mit zwei weiteren Toren von Weber auf 18:16. Julian Kudlek verwandelte den Siegestreffer zum 19:17. „Wir sind unheimlich stolz auf diese Mannschaft“, ließ Alexander Bender vom Trainerstab wissen. mj/ab

HG: Villa Apps, Bennefeld, Sander; Hirning (2), Derr, Borstel, Günther, Weber (7), Aeckerle (2), Ansorge (3), Kudlek (2), Bräunling (2), Siegel (1), Rohr.