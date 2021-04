Ralf Koch weiß es noch genau: „Am 13. Juli 2011 bin ich am Knie operiert worden, am Samstag vorher war mein Abschiedsspiel.“ Das war vor fast genau zehn Jahren, als die Karriere des Weltklasse-Sportkeglers endete. Zwischen 1990 und 1998 war Koch fünfmal Weltmeister geworden – bei insgesamt 48 Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft. 1992 gewann der Hockenheimer gleich zwei Titel – in der

...