Laudenbach wird Richtschnur

In der Oberliga Nordbaden kommt es am Samstag, 19. November, um 20 Uhr in der Bergstraßenhalle in Laudenbach zu einem vorgezogenen Finalkampf um den Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg. Dabei trifft der KSV Ketsch auf die noch ungeschlagene KG Laudenbach/Sulzbach und muss einen Rückstand aus dem mit 13:15 verlorenen Vorkampf aufholen. „Wir werden in Bestbesetzung antreten“, so KSV-Vorstand Özkan Bas.

Wegen der hohen Nachfrage der Fans hat der KSV Ketsch zu diesem Auswärtskampf einen Bus organisiert, der schon fast ausgebucht ist. Interessierte können sich per E-Mail einen der Restplätze per E-Mail an kontakt@ksvketsch sichern.

Die Vorkämpfe bestreiten die jeweiligen Schülermannschaften der beiden Vereine um 17.30 Uhr sowie die Reserve-Mannschaften der KG und des KSV eine Stunde später um 18.30 Uhr. ksv