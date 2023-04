Laudenklos übernimmt beim FV 08 II

Fußball-B-Ligist FV 08 Hockenheim II hat die Weichen für die nächste Saison gestellt. Nachdem Dominik Rapp und Markus Joachim bekannt gegeben hatten, ihre Trainerstühle aus beruflichen oderprivaten Gründen frei zu machen, konnte der Club nun einen Nachfolger bekannt geben, der das Team in der nächsten Saison übernimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uwe Laudenklos (Bild), in der Vergangenheit bereits bei der SG Oftersheim II und beim SC Olympia Neulußheim II tätig, wird am 1. Juli seine Arbeit beim FV 08 Hockenheim II aufnehmen. „Ich kenne ihn schon sehr lange, zumeist als Gegner. Wir haben uns aber immer sehr gut ausgetauscht und er war jetzt mein Wunschkandidat“, eröffnet der Sportliche Leiter Dominik Leiß. „Wir hatten zwei lange Gespräche und eigentlich wollte er nichts mehr machen. Aber nach unserem Austausch hat es bei ihm auch wieder in den Fingern gejuckt.“

Laudenklos hatte nach seinem Ausscheiden in Neulußheim im Februar 2020 kein Traineramt ausgeübt. Nun wird er wieder einsteigen und seinen bisherigen Co-Trainer Steven Smettan nach Hockenheim mitbringen. Leiß ist von der neuen Konstellation überzeugt: „Es war mir wichtig, dass er charakterlich zu uns passt. Er hat eine gute Ausstrahlung, gute Kontakte und vor allem – er kann zweite Mannschaft.“ Derzeit belegt der FV 08 Hockenheim II in der Kreisklasse B1 den zwölften Tabellenrang. Dominik Rapp und Markus Joachim werden dem Club aber weiterhin erhalten bleiben. wy/Archivbild: Fischer