Leichtathletik: Für die Süddeutsche qualifiziert

Ketsch. Erstmals seit über zehn Jahren fanden auf dem Gelände der TSG Ketsch wieder Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Zusammen mit der LG Kurpfalz, in deren Kreis die TSG wieder zurückgekehrt ist, wurden das LG-Meeting und die Rhein-Neckar-Kreis-Mehrkampfmeisterschaft der Kinder und Jugend ausgerichtet.

Beim Meeting der U16/U18/U20 und der Erwachsenen wurden Sprint- und Sprungdisziplinen, Hürdenläufe und Kugelstoßwettbewerbe ausgetragen. Mehr als 170 Teilnehmer aus über 30 Vereinen waren am Start und zeigten zum Teil hervorragende Leistungen. So qualifizierte sich Leander Georg (Altersklasse M15; LG Kurpfalz/TV Schwetzingen) über 100 Meter in 12,4 Sekunden für die süddeutschen Meisterschaften wie die gleichaltrige Lara Scheel (LG Kurpfalz/SV Rohrhof), die die Sprintdistanz in 13,01 Sekunden bewältigte.

Bei den Frauen gelang Anne Braun (LG Kurpfalz/TSV Oftersheim) über 400 Meter Hürden in 62,12 Sekunden sogar die doppelte Quali für die süddeutschen und deutschen Meisterschaften, letztere bei der U23.

Weitere vordere Platzierungen von Athleten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung:

M14: 100 Meter: 1. Fabian Müller (TV Eppelheim) 12,57 Sekunden; M14, 80 Meter Hürden: 1. Fabian Müller, 12,94 Sekunden; M14, Weitsprung: 2. Noah Montag (DJK Hockenheim) 4,92 Meter, Ayk Nikolay (LG Kurpfalz/TBG Neulußheim) 4,77 Meter.

M15: Weitsprung: 2. Leander Georg (LG Kurpfalz/TV Schwetzingen) 5,34 Meter.

M20: 100 Meter: 1. Christian Klee (DJK Hockenheim) 11,75 Sekunden.

W14: Weitsprung: 2. Lucie Fürle (LG Kurpfalz/TSV Oftersheim) 4,33 Meter.

W15: Weitsprung: 2. Lara Scheel (LG Kurpfalz/SV Rohrhof) 4,78 Meter, Angelina Georg (LG Kurpfalz/TV Schwetzingen) 4,67 Meter.

W18: 100 Meter: 1. Sara Meiser 13,04 Sekunden; 200 Meter: 1. Anna Berner 27,50 Sekunden, 2. Maren Rohrer (alle LG Kurpfalz/TSV Oftersheim)) 27,57 Sekunden, 3. Emilia Frank (DJK Hockenheim) 28,20 Sekunden; Kugelstoßen 1. Tatjana Hoffmann (FV Brühl) 10,71 Meter.

W20: Weitsprung: 3. Emily Schulz (DJK Hockenheim) 5,17 Meter.

Frauen: 100 Meter: 3. Natalie Engbarth (LG Kurpfalz/TSV Oftersheim) 13,00 Sekunden.

Bei den RNK-Mehrkampfmeisterschaften holte Tim Schirmer (TV Eppelheim) in der Altersklasse M13 gleich vier Titel im Drei- und Vierkampf sowohl im Einzel als auch gemeinsam mit Moritz Hoffleit und Timo Sillmann mit der Mannschaft des TVE. Sillmann gewann auch bei der M13 die Drei- und Vierkampf-Einzelwertung jeweils vor Tom Nöth (LG Kurpfalz/TV Schwetzingen). Auch bei den Mädchen der W13 ging der Sieg im Dreikampf an den TVE in Person von Anna Knab, die mit Marleen May und Sophia Salingue auch das beste Team war.

Weitere Titel holten David Fuchs (M11/DJK Hockenheim), Katharina Knab (W11/TV Eppelheim) und die U11-Dreikampf-Mannschaften des TV Eppelheim sowohl bei den Jungs (Finn Daichendt, Noah Christen, Leo Sillmann) als auch bei den Mädchen (Katharina Knab, Sarah Erhard, Lea Lichtenberg).

Auch im Sprint über 75 Meter gewannen bei der M13 und M 12 die Eppelheimer Tim Schirmerund Timo Sillmannder auch bester Weitspringer und Ballwerfer war.Im Hochsprung der M12 triumphierte Tom Nöth. Anna Knab (W12) siegte über 75 Meter und im Weitsprung. Valeria Giesbrecht (DJK Hockenheim) war die Schnellste der W10 über 50 Meter. Im Weitsprung wurde sie hinter Katharina Knab Zweite.