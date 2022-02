Leidenschaft ist gefordert

Mit zwei Partien Rückstand ging der FC Badenia Hirschacker in der Fußball-Kreisklasse A1 in die Winterpause. Grund war ein Corona-Ausbruch im November, der zu zwei Spielabsagen geführt hatte. Teil eins des Nachholspiel-Reigens haben die „Hirsche“ mit dem Frühstart beim Schlusslicht SV Altlußheim erfolgreich bestritten. „Es war wichtig für uns, positiv zu starten. Das Spiel war äußerst schwer“, weiß FC-Spielertrainer Timo Becker um die schwierigen Bedingungen beim 3:1-Auswärtssieg. „Aber wir haben den Kampf angenommen und verdient gewonnen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch nicht in der Startelf waren bei den Gelb-Schwarzen die beiden Winterneuzugänge Fabian Puente Gutierrez und Robin Reinhard. Während Ersterer aufgrund beruflicher Verpflichtungen zuletzt nicht trainieren konnte, soll Reinhard langsam herangeführt werden. „Er macht im Training sehr große Fortschritte. Beide sind aber gut in Form und werden uns sicher noch weiterhelfen“, freut sich Becker über das Duo, wobei er die nächste Partie gegen die TSG Rheinau sogleich ohne Reinhard bestreiten muss. Der Youngster holte sich in Altlußheim die Ampelkarte ab und muss nun eine Partie zuschauen.

Mit Siegeswille in die Partie

Doch ob mit oder Reinhard – auf den FC Badenia wartet mit dem Tabellenvierten TSG Rheinau ein ungleich schwereres Kaliber als am vergangenen Wochenende. Die Mannheimer wollen ihre Außenseiterchance im Rennen um die ersten beiden Plätze so lange wie möglich aufrechterhalten. In Hirschacker zu stolpern, ist dabei für die ambitionierte TSG nicht vorgesehen. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Da werden wir defensiv extrem gefordert werden“, weiß Becker. „Wir müssen Willen und Leidenschaft aus dem Altlußheim-Spiel mitnehmen und es der TSG so schwer wie möglich machen.“ Um nicht unnötig Körner zu verlieren, wurde das eigentlich für Donnerstag anberaumte Testspiel der „Hirsche“ gegen den FV 08 Hockenheim II abgesagt. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2