Leidenschaft und Kampf

Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob es ein verlorener oder ein gewonnener Punkt war, auf jeden Fall war es ein hochverdienter Punkt, den das Badenliga-Handballteam der HSG St. Leon/Reilingen beim 21:21 (12:12) am Samstag bei der TSG Wiesloch mit nach Hause nahm. Eine starke Leistung, auch im kämpferischen Bereich, verbunden mit einer überzeugenden Einstellung und einer aktiven Defensive prägten das Spiel der HSG.

HSG-Trainer Martin Schnetz hatte vorher gesagt: „Wir hatten zwar ein schlechte Trainingswoche, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich habe 14 motivierte Spieler. Und wenn es uns gelingt, die Abwehr stabil zu halten und im Angriff geduldig zu spielen, dann ist durchaus was drin.“ Und genau diese Vorgaben beherzigte das HSG-Team. Vor allem in der Defensive mit einem überragenden HSG-Keeper, der oftmals den TSG-Angreifern den Zahn zog, agierte man sehr konzentriert und vor allem sehr aktiv.

Dramatische Endphase

Das Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen verlief, nahm in den letzten Minuten dramatische Züge an. Nach einer 21:18-Führung der HSG zweieinhalb Minuten vor Spielende sah man die zwei Punkte greifbar nahe. Zwei krasse Fehlentscheidungen der Schiedsrichter brachten jedoch für die Gastgeber (die das auch bestätigten) einen Punktgewinn. 15 Sekunden vor Ende hatten die Gäste sogar noch die Chance zum Siegtreffer, aber diese hundertprozentige Gelegenheit vergaben sie leichtfertig. So blieb es beim für die HSG hochverdienten, für die TSG glücklichen 21:21-Unentschieden.

HSG-Trainer Schnetz war zufrieden: „Unser Plan ging auf. Wir stellten eine leidenschaftlich spielende Abwehr und die mannschaftliche Einstellung stimmte. Leider hat am Ende etwas die Übersicht gefehlt, was den Spielumständen geschuldet war. Wir haben einen Punkt gewonnen, was aber gefühlt ein Punkt verloren ist.“

HSG: Unser, Gutland; Rausch (2), Impertro (4), Antl, Kliesow, Y. Benetti (1), Hufnagel, Decker (2/1), Menger (7), Meyer (4), C. Bikowski, Koffeman (1), Bahr. krau