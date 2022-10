Leistung nach der Pause nur grauslich

Die Brühler Badenliga-Handballerinnen haben sich zum Saisonstart in Leimen vor allem in der zweiten Halbzeit präsentiert wie das Wetter – einfach grauslich. Das ist auf einen einfachen Nenner gebracht, trifft den Nagel aber auf den Kopf. Klar war es das erste Spiel, während die KuSG bereits zum dritten Mal auf der Platte stand, und ja Harzverbot gibt es an der Bergstraße schon seit jeher. Die verdiente 23:28-Niederlage war so zwar nicht eingeplant, aber die unterirdische Leistung nach dem Seitenwechsel machte selbst die nackten Zahlen verständlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach 30 Minuten deutete bei der Brühler 16:12-Führung absolut nichts auf einen anderen Spielausgang hin, als der, der auf der Anzeigentafel abzulesen war. Nach Wiederbeginn begann das Leiden des Brühler Anhangs. Durch drei schnelle Leimener Tore begünstigt, verloren die Gäste Übersicht und Nerven. Unzählige, teilweise fahrige technische Fehler und fehlerhafte Wurfqualität bauten den Gegner auf. Beim 20:20 fiel nicht nur der erstmalige Ausgleich in Hälfte zwei, sondern wenig später die 22:20-Führung der KuSG. Bei den Gästen lief wenig bis nichts zusammen, ganze sieben Tore nach dem Seitenwechsel sprachen Bände. Leimen, keineswegs überragend, genügte eine solide Leistung, um mit dem 28:23 zu zwei weiteren Punkten zu kommen.

Trainerin Kerstin Siebenlist war ziemlich angefressen: „Ich bin einigermaßen sprachlos. Mit so einer Leistung habe ich nie und nimmer gerechnet. Alles war besprochen und einstudiert, klappte praktisch nicht, da muss viel mehr kommen.“ Das soll nun im Heimspiel am Sonntag gegen Heddesheim passieren.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse B SV 98 II bleibt oben dran Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse B Noel Kemper ist der Mann des Tages Mehr erfahren Fußball Das war der Spieltag in der Fußball-Kreisliga Mehr erfahren

TV Brühl: Göbel, S. Pristl; Werle-Urban (6/3), Bühn (1), Joerg (2), Gross (1), Henn (2), F. Pristl (2), Weiser, Naber (2), V. Böhrer, Tomann (3), Röschel (4/1), Schneider. ako