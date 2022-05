Leistungssteigerung nach der Pause reicht nicht

Auch gegen den ambitionierten FC Türkspor Mannheim musste der FV Brühl im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga eine Niederlage hinnehmen. Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte entführten die Gäste mit einem 2:1-Sieg die Punkte aus Brühl. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Thorsten Barth (Bild) weiterhin auf Tuchfühlung zum Relegationsplatz, profitierte allerdings davon, dass der hinter ihm platzierte TSV Kürnbach ebenfalls verlor.

Die Mannheimer legten einen Blitzstart hin. Es war noch nicht einmal eine Minute gespielt, als der Ball das erste Mal im Brühler Netz zappelte. Rahmi Can Bas überlupfte Brühls Keeper Deniz Tanyeri zum 0:1 (1.). Der FCT dominierte die erste Halbzeit deutlich, Brühl gelang es kaum sich zu befreien und musste etliche Chancen zu lassen.

Nur an die Querlatte

Der FVB tauchte erst in der 24. Minute das erste Mal im gegnerischen Strafraum auf und hatte gleich eine Großchance, Torwart Mario Barreto ließ den Ball fallen, Furkan Aktas’ Schuss wurde gerade noch von der Linie gekratzt. Glück hatten die Gastgeber, als Jan Braun lediglich die Querlatte traf (30.). Besser machte es Kadir Seker, er hämmerte einen Freistoß aus sehr großer Distanz zum 0:2 unter die Latte (33.). Eine Minute später versuchte es David Etzold mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, Barreto lenkte den Ball über sein Gehäuse. Erneut Etzold hatte die nächste Brühler Chance: Er kam frei zum Kopfstoß, aber auch der Ball wurde auf der Torlinie geklärt (36.). Auf der Gegenseite verhinderte Tanyeri gegen den frei auf ihn zu laufenden Ayhan Sabah einen weiteren Treffer (43.).

Drei neue Spieler

Trainer Thorsten Barth brachte zur zweiten Spielhälfte mit Alessandro und Vittorio Cammilleri sowie Canay Keklik drei Spieler aus dem Kader der zweiten Mannschaft. Brühl agierte jetzt anders als in der ersten Halbzeit, störte Türkspor schon in der eigenen Hälfte und ließ so keinen geordneten Spielaufbau der Gäste mehr zu, die sich jetzt keine klaren Chancen mehr erspielten.

Nach einem Zuspiel von Etzold hatte Roman Gabauer die Möglichkeit zum Anschlusstreffer (48.). Aber auch Chancen des FV Brühl waren Mangelware. Der Anschlusstreffer gelang erst in der 86. Minute, als Brühls mitaufgerückter Spielführer Jens Heuberger einen Eckstoß per Kopf zum 1:2 versenkte, ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen.

FV Brühl: Tanyeri – J. Heuberger, Kappes, Gabauer, Hoffmann (74. Camara), Etzold, Aktas (A. Cammilleri), Szarka (46. Keklik), Weiß, Morscheid, Dorn (74. V. Cammilleri). vm/Archivbild: Fischer

