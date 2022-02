Lejs Music macht den Deckel drauf

Zum ersten Mal veranstaltete der SC Olympia Neulußheim einen Wintercup auf dem Sportplatz. Nachdem die Premiere im Juniorinnen-Wettbewerb hervorragend abgelaufen war, durften eine Woche später auch die Jungen ihre Turniere spielen.

Den Auftakt machten bei eisiger Kälte und Wind die F-Junioren. Hier hatte Gastgeber SC Olympia gleich vier Teams ins Rennen geschickt. Die Nachwuchskicker zeigten gute Ergebnisse und tolle Spiele. Da hier keine Platzierungen ausgespielt werden, bestritt jedes Team insgesamt vier Freundschaftsspiele. „In den Pausen konnte sich bei Stockbrot, alkoholfreiem Punsch und heißen Orangensaft am Lagerfeuer gewärmt werden“, berichtete Jugendleiter und Turnierorganisator Reiner Merkel.

Die Endspielergebnisse B-Junioren: SG Hohensachsen – FC Germania Forst 1:0. C-Junioren: JSG Friedrichsfeld/Seckenheim – SC Olympia Neulußheim 1:0. D-Junioren: Spvgg 06 Ketsch – FC Germania Forst 7:5 nach Neunmeterschießen. E-Junioren: FC Speyer 09 – FV Fortuna Heddesheim 4:1. zg

Am Nachmittag waren die D-Junioren und die B-Junioren am Start. Hier spielten die Neulußheimer Teams gut mit, am Schluss reichte es jeweils für einen fünften Platz. Bei den U13-Junioren errang hier knapp die Spvgg 06 Ketsch um ihre Torfrau Alissa Tuzyna nach einem 7:5-Finalsieg nach Neunmeterschießen gegen Forst den Turniertitel und sorgte für einen ersten Höhepunkt in der Vorbereitung auf die anstehende Kreisliga-Rückrunde, in der die Ketscher D-Junioren um den Meistertitel im Fußballkreis Mannheim spielen werden.

Zwei Führungen der Ketscher Jungen egalisierten die Forster im Finale. Da beide Teams ihre weiteren Chancen nicht nutzten, musste der Turniersieger durch ein Neunmeterschießen ermittelt werden. Darin hatte Ketsch durch zwei souverän verwandelte Versuche von Julius Röser und Mario Petrov früh die Nase vorne, da Forst einen Ball über die Latte setzte und Alissa Tuzyna einen Ball entschärfte. Nach einem Fehlschuss auf Ketscher Seite machte Lejs Music dann aber mit einem Knaller in den Winkel den Deckel für die 06er endgültig drauf.

Gastgeber mit starker Vorstellung

Bei den C-Junioren zeigte die Neulußheimer Auswahl eine starke Vorstellung. In der Vorrunde holte sie den Gruppensieg. Durch die Konstellation, dass sich beide Olympia-Teams im Halbfinale gegenüberstanden (1:0 für den SC Olympia Neulußheim I), war eine Finalteilnahme gewiss. Im Endspiel ging den Neulußheimer Kickern die Kraft aus und am Schluss unterlagen sie der JSG Friedrichsfeld/Seckenheim mit 0:1.

„Aber die Silbermedaille ist ein toller Erfolg für die Jungs um das Trainerteam Marcel Röhheuser und Holger Kurzenhäuser“, betonte Merkel, der die Atmosphäre der Pilotveranstaltung lobte, bei der „endlich mal wieder der Sport im Mittelpunkt stand. Zurück zur Normalität, endlich wieder Fußball an der frischen Luft unter Wettkampfbedingungen, eine tolle Atmosphäre am Lagerfeuer“. Den Hallenfußball vermisste in diesem Moment keiner der Teilnehmer. wy/zg