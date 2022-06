Lennart Krayer aus Schwetzingen holt deutschen Meistertitel

Mountainbiker Lennart Krayer ist zurück in der Erfolgsspur: Bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Bad Salzdetfurth (Niedersachsen) seinen Aufwärtstrend fort und holte sich zwei Jahre nach seinem letzten Titel bei den Junioren jetzt auch das Meistertrikot bei den Männern U23.

Der 20-jährige aus Schwetzingen spannte sich von Beginn an die Spitze des Feldes, duellierte sich in den ersten beiden Runden noch mit dem zwei Jahre älteren Leon Kaiser (Aachen) und fuhr dann in einem Soloritt ab der zweiten von fünf zu fahrenden Runden vorneweg. „Ich habe meinen Start etwas verschlafen und musste dann von hinten aufholen“, sagte Krayer.

Mountainbiker Lennart Krayer fährt letztlich auf der anspruchsvollen Strecke souverän zum Sieg in der U23-Klasse. © Siegel

Aber während des Rennens fand er in sein Tempo und fuhr „wie im Tunnel“. Ins Ziel kam er mit 35 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten, Leon Kaiser. „Ich hab gar nicht mehr wahrgenommen, was um mich rum passiert“, sagte Krayer, der 2020 Juniorenweltmeister geworden war und in den Rennen im U23-Weltcup bisher nicht ganz an seine früheren Ergebnisse anknüpfen konnte. zg/ali

