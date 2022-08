Lennart Krayer macht 55 Plätze gut

Mountainbiker Lennart Krayer hat einen weiteren, eindrucksvollen Erfolg im Verlauf der U23-Weltcupsaison erzielt – auch wenn am Ende des Rennens im französischen Les Gets „nur“ Rang 23 heraussprang.

Rang 23 – ein Erfolg? „Der Startplatz wird durch die Weltranglistenpunkte, die im Verlauf des Jahres gesammelt werden, bestimmt“, erklärt der erst 20-Jährige, der für die RSG Schwetzingen-Mannheim startet. „Vergangenes Jahr bin ich keine Weltmeisterschaft gefahren und habe deswegen wichtige Punkte auf der Strecke liegen lassen. Genau wie World Cups und die Europameisterschaft vergangenes Jahr. Deswegen musste ich dieses Jahr von Anfang an weiter hinten starten und konnte mich nur langsam verbessern.“

In Les Gets stand Krayer daher auf Startplatz 78 weit hinten in der neunten Reihe, als der Startschuss ertönte. Der U23-Lizenzfahrer, Juniorenweltmeister von 2020, kämpfte sich im Verlauf des Rennens stetig nach vorne und fuhr schließlich als 23. über die Ziellinie – Krayer hatte sage und schreibe 55 Plätze gutgemacht. „Endlich habe ich zeigen können, wie meine Form ist, und bin auch wirklich weit nach vorne gekommen“, zeigte sich Krayer, der als bester Deutscher 26 Punkte einheimste, zufrieden.

In der vierten Runde fuhr Lennart Krayer und kam nach 1:14,45 Stunden nur 4:10 Minuten nach dem Sieger Simone Avondetto aus Italien ins Ziel. „Ich geh jetzt gestärkt ins letzte Weltcuprennen in Val di Sole“, fasst der Schwetzinger zusammen. In Val di Sole wird der letzte World Cup vom 2. bis 4. September ausgefahren. „Und ich werde wahrscheinlich ein paar Plätze weiter vorne starten“, freut sich Krayer. mgw