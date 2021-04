Lennart Krayer sammelt Erfahrungen

Beim U23-Rennen im österreichischen Haiming (Ötztal) sammelte Junioren-Weltmeister Lennart Krayer weitere Erfahrungen. Der 19-jährige Schwetzinger belegte bei seinem zweiten Saisonstart unter 74 Teilnehmern aus ganz Europa und sogar Südafrika, darunter zahlreiche Topathleten, Platz 27 und war damit zweitbester Deutscher. „Nach dem Start wurde ich nach hinten durchgereicht“, sagte Krayer betrübt. Er habe am Berg nicht dagegenhalten können. „Aber ich weiß jetzt, an was ich arbeiten muss: Schnellkraft und intensivere Intervalle“, ist der U 23-Nationalkaderfahrer ehrgeizig. ali/Bild: Hartmann

