Lennart Krayer schrammt an Medaille vorbei

Der Schwetzinger Mountainbikefahrer Lennart Krayer startete bei der deutschen Meisterschaft in Gedern und zeigte als jüngster Fahrer mit U-23-Lizenz ein spannendes Rennen.

Am Start hatte der Junioren-Weltmeister aus dem Vorjahr Probleme, was ihn Plätze kostete. „Auf der engen Strecke ist es schwer zu überholen“, sagte Krayer. „Ich musste mich Stück für Stück nach vorne arbeiten.“ Zwei Runden war er am hinteren Ende einer Gruppe bis auf Rang vier unterwegs, die er in der vorletzten Runde distanzieren konnte. „Ein bisschen schade ist es schon, dass es keine Medaille wurde.“ Die Beine wären da gewesen dafür. „Aber fürs erste Jahr bin ich trotzdem zufrieden mit dem vierten Platz“, so der Schwetzinger. kaba

