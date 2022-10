Lennart Krayer siegt beim zweiten Rennen der Saison in Wyhl am Kaiserstuhl

Der Cycle-Cross Athlet Lennart Krayer von der RSG Schwetzingen/ Mannheim fuhr am vergangenen Sonntag sein zweites Rennen der Saison in Wyhl am Kaiserstuhl. Das 2002 geborene Talent startete wieder in der Eliteklasse und bewies seine gute Form mit seinem ersten Saisonsieg. Bereits in der zweiten Runde gelang es dem Schwetzinger, Druck aufzubauen und auf der kurvenreichen, aber wenig matschigen Strecke, bei Topwetter das Rennen für sich zu entscheiden.

Ausgelegt auf zwölf Runden erfuhr er sich früh einen beachtlichen Vorsprung von einer Minute. Diesen baute er von Runde zu Runde auf final zwei Minuten aus. Nach dem Erfolg steht für Krayer nun eine Pause von bis zu zehn Tagen an, bevor er seine Form bei den Cross-Rennen in Stuttgart-Vaihingen und Magstadt am 12. und 13. November erneut beweisen kann. Die Termine der kommenden Cycle-Cross-Rennen sind auch online unter www.rad-net.de zu finden. zg