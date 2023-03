Letzte Hürde nehmen

Ein Sieg an diesem Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr bei der SG Heidelberg-Neuenheim II wäre für den TV Schwetzingen ein großer Schritt zum Meistertitel in der Tischtennis-Verbandsklasse der Frauen. Auf jeden Fall würde er schon einmal Platz zwei endgültig sichern, dieser würde zu den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Verbandsliga berechtigen. Heidelberg-Neuenheim II liegt derzeit auf Rang drei, drei Pluspunkte hinter den Schwetzingerinnen, die das Hinspiel mit 4:6 verloren haben.

Die TV-Frauen können bei ihren Verfolgerinnen in stärkster Besetzung antreten, also mit Tanja Liebler, Lore Eichhorn, Iris Daniel und Ulrike Piepereit. „Wir hoffen, diesmal einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.“

Ob Schwetzingen im Falle der Qualifikation den Aufstieg tatsächlich wahrnehmen würde, ist eher fraglich. „Wir werden wohl nicht aufsteigen, es sei denn, wir bekommen noch durch jüngere Spielerinnen Unterstützung, aber davon sehe ich nichts“, sagt Lore Eichhorn zu diesem Thema. mra