Letzte Tests vor dem Start

Für die vier Fußball-Landesliga-Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet besteht an diesem Wochenende die Möglichkeit, eine Woche vor Rückrundenbeginn in letzten Testspielen eine Bestandsaufnahme über den derzeitigen Leistungsstand zu machen.

Der SV 98 Schwetzingen schließt an diesem Samstag um 15 Uhr mit dem Gastspiel beim starken Kreisliga-Aufstiegsaspiranten FV Nußloch seine Vorbereitungsphase ab. Der FV Brühl will am Sonntag um 15 Uhr beim Kreisligisten SpVgg Baiertal wieder ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt bei den Niederlagen gegen den A-Ligisten SG Dielheim (2:3) und dem Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim (1:4).

Runde geht nächste Woche weiter

Bei der SG ASV/DJK Eppelheim fordert Trainer Frank Engelhardt im Heimspiel am Samstag um 11.30 Uhr gegen den Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau eine weitere Leistungssteigerung, um am Sonntag, 20. Februar, in der Auswärtsbegegnung gegen den VfL Kurpfalz Neckarau gewappnet zu sein.

Die Spvgg 06 Ketsch bezog gegen Rot-Weiß Rheinau auf fremdem Terrain eine 0:5-Klatsche. Diese möchte die Rocca-Truppe nicht auf sich sitzen lassen und am Samstag um 14 Uhr zu Hause gegen den Landesligisten FV Hambrücken Wiedergutmachung betreiben. lof