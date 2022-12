Ligaverbleib für die RKG

Die erste Austragung der neu gegründeten 2. Ringen-Bundesliga hätten sich die Verantwortlichen beim Deutschen Ringer Bund (DRB) sicherlich anders vorgestellt. Zwar bot die Liga ein hochklassiges Niveau mit sehr vielen engen Ergebnissen und hoher Leistungsdichte, doch in der finalen Saisonphase begannen die Top-Vereine auf Sparflamme zu fahren, um die drohenden finanziellen Anforderungen eines Aufstiegs ins Oberhaus zu vermeiden. Nach dem letzten Kampftag stehen die RKG Reilingen/ Hockenheim und der SRC Viernheim punktgleich auf dem zum Aufstieg verpflichtenden zweiten Tabellenrang.

Von der sportlichen Seite zeigten sich alle drei Clubs, die noch im Rennen um den Aufstieg vertreten waren, nicht von ihrer besten Seite. Während die RKG gegen den vollstehenden Meister aus Baienfurt mit 10:24 erwartungsgemäß verlor, fielen beim SRC Viernheim vermeintliche Punktegaranten in ein plötzliches Leistungsloch, was zu einer knappen 15:16-Niederlage beim Tabellenvorletzten Kurpfälzer Löwen führte. Auch der Dritte im Bunde, der KSV Rimbach, kam beim Schlusslicht Wrestling Tigers aus Bad Kreuznach unter die Räder.

Die sich nun bietende Tabellensituation wird vor allem durch das 0:0 zwischen Reilingen und Rimbach undurchsichtig. Sowohl der RKG als auch den Rimbachern wird der nicht gewertete Kampf mit zwei Minuspunkten in der Tabelle angerechnet. Dies führt nach den jüngsten Ergebnissen dazu, dass sowohl Reilingen als auch Viernheim mit 12:12-Punkten hinter dem Meister aus Baienfurt stehen. Die DRB-Regularien sehen in diesem Fall einen direkten Vergleich vor. Doch auch hier sind die beiden Vereine nach einem 14:16 und 15:13 aus Sicht der Reilinger gleich. Nachdem auch die Anzahl an Schultersiegen, kampflosen Erfolgen, Disqualifikation, Über- oder Untergewicht sowie Aufgabe ausgeglichen ist, entscheidet die höhere Anzahl an Siegen nach technischer Überlegenheit.

Hier hat der SRC die Nase vorne, wie Manuel Senn vom DRB bestätigt: „Stand jetzt ist der SRC Viernheim auf Tabellenplatz zwei und wird somit in die Bundesliga aufsteigen.“ Jedoch ist hier noch nicht aller Tage Abend, wie Senn weiter ausführt: „Wir werden kommende Woche in den Diskurs mit den Tabellenzweiten der 2. und den Tabellensiebten der 1. Bundesliga gehen und eine gemeinsame Lösung finden.“

Für die Reilinger heißt dies indes, dass der Verbleib in der 2. Ringen-Bundesliga feststeht und die Planungen für die kommende Runde beginnen können.