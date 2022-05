Ligaverbleib geschafft

Der FV Brühl hat in der Fußball-Landesliga überraschend bei der SG HD-Kirchheim mit 2:0 (0:0) gewonnen und profitiert zudem von der 1:2-Niederlage des TSV Kürnbach gegen FT Kirchheim – Klassenerhalt, denn Brühl ist von Kürnbach nicht mehr einzuholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei standen die Zeichen für Brühl nicht gut: Vor dem so wichtigen Auswärtsspiel bei der in der Rückrunde so erfolgreichen SG Kirchheim musste Brühls Trainer Thorsten Barth auf die verletzten Matteo Dorn und Alagie Camara verzichten und einige Spieler gingen angeschlagen in die Partie.

In Hälfte eins hatte David Etzold einge gute Chance, Can Aydingülü klärte seinen Schuss per Kopf auf der Torlinie (28.). Spätestens nach Wiederanpfiff verdiente sich der FVB den Auswärtserfolg. Der starke Salih Özdemir traf aus spitzem Winkel zum 0:1 (52.). Florian Härer legte das 0:2 (61.) nach. „Es war ein offenes Spiel, meine Mannschaft hatte mehr Chancen, die wir auch endlich genutzt haben. Letztlich haben wir verdient gewonnen“, sagte Brühls Trainer Thorsten Barth. vt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2