Lösbare Aufgaben?

Für die Brühler Handballerinnen steht am Samstag (19 Uhr) das Halbfinal-Hinspiel in der Badenliga-Aufstiegsrunde beim TSV Rintheim auf dem Plan. Im mit Spannung erwarteten Duell des Gruppe-B-Zweiten aus Karlsruhe und dem A-Gruppensieger aus der Hufeisengemeinde scheint es nach sportlicher Abwägung keinen eindeutigen Favoriten zu geben. Während sich der TSV im Viertelfinale relativ leicht gegen Heddesheim durchsetzte, genossen die Brühlerinnen die spielfreie Zeit.

Für wen das von Vorteil war, ist Ansichtssache. Vor allem bei den Gästen wird es am Samstag von elementarer Bedeutung sein, wie sich die Abwehr gegen die starken Rint-heimer Angreiferinnen in Szene setzen wird.

Gegner steht noch nicht fest

Das Team der HG Oftersheim/Schwetzingen war in letzter Zeit in personeller Hinsicht ziemlich gebeutelt. Darunter mag die spielerische Qualität gelitten haben und es zehrte an der körperlichen Substanz. Aber es sprangen dennoch Siege heraus – so liegt die HG auch mit 9:1 Punkten auf Platz eins der Abstiegsrunde und kann mit einem Heimsieg gegen Dielheim einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

„Dielheim ist für uns eine lösbare Aufgabe, wenn wir konzentriert auftreten, so weit wie möglich komplett sind und unsere Leistung abrufen“, sagt Torjägerin Saskia Zachert. Der TVD hat eine körperlich starke Mannschaft mit guten Rückraumspielerinnen. ako/mj

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – TV Dielheim (Sa., 16.45 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen)