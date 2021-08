Lösung muss spielerisch her

Neuneinhalb Monate haben die Amateurfußballer im Kreis keine Ligaspiele bestreiten dürfen. Zum Auftakt der neuen Spielzeit müssen die Spieler gleich eine Englische Woche absolvieren.

Beim SC 08 Reilingen II in der Fußball-Kreisklasse B1 galt es in der knappen Zeit zwischen zwei Spielen, eine 2:3-Niederlage bei der SpVgg 07 Mannheim aufzuarbeiten. „Trotz der Rückstände haben wir Einsatz gezeigt, uns immer wieder zurückgekämpft und fast noch den Ausgleich geschafft“, wertete SC-Trainer Nico Kempf das Positive. Der Reilinger Coach vermisste jedoch bei seinem jungen Team die Erfahrungsmomente. „Wir müssen in manchen Situationen wacher sein und dürfen uns nicht so leicht von langen Bällen überraschen lassen.“ Doch sehr schnell besteht schon die Möglichkeit, das Resultat zu korrigieren und einen kompletten Fehlstart zu vermeiden. Am Donnerstag begrüßt der SC 08 Reilingen II die TSG Rheinau II.

Die Mannheimer kommen mit der Empfehlung, der SG Oftersheim II ein 3:3 abgetrotzt zu haben. „Wir kennen Rheinau II aus den Vorjahren. Das lief meist auf Augenhöhe, weshalb wir jetzt ganz zuversichtlich reingehen“, betont Kempf. „Das ist ein körperlich starker Gegner, wir müssen das spielerisch lösen.“ Kempf wird seinen Spieltagskader bewusst klein halten. Sich die Bank vollzupacken und dann Spieler darauf schmoren zu lassen, ist nicht sein Ding. „Lieber fahre ich nur mit 14 oder 15 Spielern hin, bringe dafür aber alle zum Einsatz“, erklärt er. wy