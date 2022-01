Longo fällt lange aus

Katarina Longo wird den Ketscher Kurpfalz-Bären im weiteren Verlauf der 2. Handball-Bundesliga wohl monatelang nicht zur Verfügung stehen. Die Torhüterin riss sich im Vorfeld des ersten Pflichtspiels des neuen Kalenderjahres beim ESV Regensburg (27:27/wir berichteten) das Kreuzband. Wie Trainerin Franziska Steil am Montag bestätigte, könne man noch keine genaueren Infos vermelden, da das Knie aktuell geschwollen sei. Details sollen in zwei bis drei Wochen feststehen.

Die Schlussfrau war vor der Saison von Borussia Dortmund an den Altrhein gewechselt. Beim BVB hatte sie sowohl in der A- als auch in der B-Jugend die deutsche Meisterschaft geholt. Ursprünglich war sie vorrangig für die zweite Mannschaft vorgesehen. In Ketsch kam sie aber auf Anhieb gut zurecht und war mehr als nur eine Ergänzung zu den Stammtorhüterinnen Johanna Wiethoff und Leonie Moormann. Zudem muss das Ketscher Team auch um Lara Eckhardt bangen. Die Rückraumspielerin verletzte sich in der Schlussphase am Knöchel. Allerdings stehen auch bei Eckhardt noch weitere Untersuchungen an, ehe Klarheit herrsche.

Katarina Longo (l.), hier mit Johanna Wiethoff und Co-Trainerin Esther Herr-mann, wird lange fehlen. © Lenhardt

In Regensburg fehlten neben Longo auch Amelie Möllmann und Katja Hinzmann. Es ist fraglich, ob das Duo bereits an diesem Sonntag in Herrenberg wieder einsatzfähig sein wird. mjw