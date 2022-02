Luciana Renic ist deutsche Padel-Meisterin im Doppel

Schwetzingen. Die deutsche Padel-Meisterschaft 2021 der Damen, die jetzt nachträglich in Hofheim im Taunus ausgetragen wurde, geht in die Kurpfalz. Mit der Schwetzingerin Luciana Renic (35) und Inga Bertschmann (44; Mannheim) trugen sich zwei Spielerinnen in die Doppel-Siegerliste ein, die regelmäßig in der Quadratestadt trainieren und spielen. Padel ist ein vom Tennis abgeleitetes Rückschlagspiel.

„Die beiden haben sich im letzten Jahr super entwickelt und am Ende verdient gewonnen“, erklärte Peter Dreilich, Vizepräsident des Deutschen Padel-Verbands und Turnierleiter. Durch die Vorrunden-Gruppe eilte das Doppel Bertschmann/ Renic durch zwei klare Siege (6:1, 6:1 und 6:2, 6:1). Im Halbfinale siegten die beiden gegen Jimena Gonzalez/ Kristina Clement mit 7:6 und 6:3. „Hier waren wirklich die besten Spielerinnen Deutschlands am Start. Umso höher ist der Erfolg von Inga Bertschmann und Luciana Renic zu bewerten“, ergänzte Dreilich.

Anfangs schwergetan

Im Endspiel tat sich das Duo um die Schwetzingerin Renic gegen Katrin Bäcker und Victoria Kurz anfangs noch schwer, fuhr den ersten Satz aber dann doch mit 7:6 nach Hause. Mit dem 6:3 im zweiten Satz feierten die beiden den erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft.

