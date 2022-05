Luft für KSC Schwetzingen wird immer dünner

In der Fußball-Kreisliga wird die Luft für den KSC Schwetzingen nach der Niederlage in Ilvesheim immer dünner, Reilingen feierte dagegen einen Sieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV 08 Hockenheim – SC RW Rheinau 1:2 (1:1)

Die ersten beiden Chancen boten sich den Gastgebern, doch Marco Rey und Vincenzo Strazzeri verfehlten. Nach einer halben Stunde gingen die Rennstädter dann aber verdient in Führung. Ein schnell vorgetragener Angriff über Luis Humbert und Max Maier vollendete Strazzeri humorlos zum 1:0-Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit segelte ein langer Ball der Rheinauer auf den langen Pfosten an fast allen Spielern vorbei und Darnell Hills verunglückter Schuss aus spitzem Winkel schlug etwas glücklich im kurzen Eck zum Ausgleich ein. In der zweiten Halbzeit war das Spiel offen, wobei auch hier Rheinau etwas mehr Spielanteile hatte. Das goldene Tor für die Gäste fiel in der 67. Minute. Zwei schöne Steckpässe durch das Zentrum ermöglichten Tobias Stamm den freien Raum vor dem Hockenheimer Tor, vor dem er cool blieb und den Ball über den herauseilenden Dominik Rapp ins 08-Gehäuse chippte. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Ömer Kilichan mit einem Distanzschuss, den der Gäste-Torwart noch über die Latte lenkte.

SpVgg 03 Ilvesheim – KSC Schwetzingen 5:2 (1:1)

Hockenheims Rico Bieda fährt dem Rot-Weiß-Spieler Maurice Hirsch in die Parade. Am Ende hatte Rheinau das bessere Ende für sich. © Fischer

Die Schwetzinger spielten auf Konter. Nach ausgeglichener erster Spielhälfte, in der Ilvesheim einen Tick aktiver war glich Ayhan Öztürk (35.) die SpVgg-Führung nach einem Eigentor von Jakob Raoufi (34.) aus. Im zweiten Durchgang hatte Ilvesheim mehr Ballbesitz, bestimmte die Partie und verwandelte seine Torchancen. Alexander Hilbert (53.) und Alban Gashi (65.) trafen zum 3:1 für die Gastgeber, ehe Cengizhan Yavuz verkürzte (68.). Danach kam vom KSC nichts mehr und Ilvesheim markierte durch Alptekin Aksoy (78.) und Hilbert (83.) die Tore.

SC 08 Reilingen – SV Enosis Mannheim 2:1 (1:1)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es passierte zu Beginn nicht viel, bis Sergio Peter mit einem satten Volleyschuss die 1:0-Führung (17.) für Enosis besorgte. In der 19. Minute kam Patrice Bächtel frei im Strafraum zum Schuss, verfehlte aber knapp. Auf der Gegenseite fischte SC-Schlussmann Sven Sulzbacher einen Schuss aus dem Winkel. In der 38. Minute forderte Reilingens Robin Krauth vergeblich Elfmeter. Kurz danach setzte sich Daniel Schuppel am Strafraum durch und konnte zum 1:1-Halbzeitstand einschieben. Zehn Minuten vor Schluss hatte Sergio Peter den Führungstreffer für Enosis auf dem Fuß, setzte den Heber aber über das Reilinger Tor. In der 82. Minute schoss der zehn Minuten zuvor eingewechselte Paul Pfannenstil die Reilinger zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

VfR Mannheim II – TSG Eintracht Plankstadt 5:1 (2:1)

Die Gastgeber gingen durch Leon Ono früh in Führung (10.) und legten durch Jure Vucic das 2:0 (30.) nach. In der ersten Hälfte wären noch mehr Tore für die Mannheimer möglich gewesen, jedoch scheiterten sie an ihre Chancenverwertung. Stattdessen stellte Max Hilke auf 2:1 (41.). Auch in der zweiten Hälfte waren die Mannheimer aktiver, erhöhten durch Marko Bilanovic zunächst auf 3:1 (59.) und legten durch Leon Ono (70.) und Pascal Gummel (79.) noch zwei Tore nach. wy