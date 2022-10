Lukas Barth gelingt der goldene „Sonntagsschlenzer“

Licht und Schatten präsentierten die A-Liga-Clubs aus unserem Bereich. Neulußheim und Rohrhof konnten sich in der Spitzengruppe behaupten.

FC Badenia Hirschacker – SV 98/ 07 Seckenheim 2:3 (0:2)

Der FC Badenia legte zu wenig Willen in die Partie und warf erst zum Schluss alles in die Waagschale. Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum leiteten die Hirsche das 0:1 durch Giuseppe Minacapilli selbst ein (22.). Nach einem katastrophalen Fehlpass in der Mitte wurde Serdar Özbek zum 0:2 eingeladen (29.). In der 35. Minute sah ein Seckenheimer Akteur die gelb-rote Karte. Dennoch hieß es nach einer knappen Stunde nach einem erneuten Ballverlust und Seckenheimer Konter 0:3 – Torschütze war Tufan Bülbül (58.). Zehn Minuten später traf Serkan Cukurova direkt per Eckball und leitete eine Schlussoffensive ein, die von Badenia-Seite aber zu wenig druckvoll ablief. Cukurova hätte in der 80. Minute auf 2:3 stellen können, scheiterte aber freistehend. Das holte Mihaita Neaga zwar in der 87. Minute nach, allerdings konnte Hirschacker nicht mehr nachlegen.

SC Pfingstberg/ Hochstätt – SC 08 Reilingen 5:0 (2:0)

Obwohl die Reilinger durch Yazan Elmousa (4.) früh in Rückstand gerieten, konnten sie den ersten Durchgang weitgehend offen gestalten und waren gut im Spiel. Das 2:0 durch Elmousa fiel aus stark abseitsverdächtiger Position (22.). Kurz danach wurde SC-Routinier Patrick Rittmaier auf dem Weg zum Anschlusstreffer unfair gestoppt. Für die Notbremse gab der Unparteiische aber nur Gelb. In der 72. Minute erzielte Jakob Kappler nach einem Konter das 3:0 und damit die Vorentscheidung. Sehr unglücklich dann das 4:0: Reilingen beklagte ein Stürmerfoul des Pfingstberger Angreifers, in derselben Situation ging aber der Mannheimer Spieler zu Boden. Statt Freistoß für Reilingen entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Pfingstberg. Patrick Chrubasik lief an und verwandelte zum 4:0. In der 80. Minute musste Marius Schleich wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-rot vorzeitig zum Duschen. Das 5:0 für Pfingstberg, durch Kappler erneut per Strafstoß erlebte der Reilinger Kapitän gar nicht mehr mit.

Spvgg 06 Ketsch II – MFC 08 Lindenhof II 1:2 (0:1)

Die 06er hatten zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau und keine Ideen, sodass das Herausarbeiten von Torchancen sich schwierig gestaltete. Umso ärgerlicher, dass man dann dem Gegentor von Michel Böing in Folge eines Eckballs hinterherlaufen musste (33.). In der zweiten Halbzeit zeigte man sich hier verbessert, dennoch blieb der Ausgleich aus und in der 88. Minute war es wiederum Böing, der einen Konter zum 0:2 abschloss. Kevin Klebert gelang dann zwar nach einem der wenigen gelungenen Angriffe über Johannes Gaas noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (90.), doch mehr war den 06ern in der Nachspielzeit nicht vergönnt.

SC Olympia Neulußheim – SV Enosis Mannheim 1:0 (1:0)

Das ausgeglichene Spiel war von wenigen Höhepunkten geprägt. Enosis war durch das spielstarke Zentrum sehr aktiv, biss sich jedoch am Neulußheimer Abwehrbollwerk die Zähne aus. Einmal ließ Mannheims Toptorjäger Thorsten Kniehl alleine auf SON-Keeper Philipp Merkel zu, der eine starke Partie ablieferte und diese Situation für sich entschied. Ende der ersten Halbzeit fiel der goldene Treffer. Nach einem in der Mauer hängen gebliebenen Freistoß landete die Kugel bei Lukas Barth, der mit einem „Sonntagsschlenzer“ aus 25 Metern die Begegnung entschied (41.). Bitter für Neulußheim, dass Spielmacher Lucas Jahn kurz vor Schluss eine diskussionswürdige gelb-rote Karte kassierte (80.).

SV Rohrhof – FK Bosna Mannheim 7:0 (2:0)

Die Gastgeber hatten leichtes Spiel und verpassten am Ende gar ein zweistelliges Resultat. Zur Halbzeit hatten Vito Rendo (22.) und Pierpaolo Greco (31.) eine 2:0-Führung vorgelegt. Einziger Wermutstropfen waren zwei vergebene Elfmeter. Trainer Andrés Medina López war mit dem ersten Durchgang unzufrieden und ließ dies das Team durch seine Halbzeitansprache spüren. Danach kam der SV Rohrhof mit viel Schwung auf den Platz zurück und ließ den Mannheimern keine Chance mehr. Die Tore drei, vier und fünf von Yannick Drexler (57.), Emre Güc (75.) und Thomas Weber (81.) waren gemessen an der Chancenflut zu wenig. Kurz vor Spielende trafen noch der eingewechselte Kerim Öztürk (89.) und erneut Weber (90.) zum 7:0-Endstand. wy