Lynette Evers Zweite

Die Saisoneröffnung der „Junior Golf Masters“-Turnierserie wurde in Castrop-Rauxel ausgetragen. Mit Lynette Evers und Jakob Weilemann traten auch zwei Jugendliche des GC Rheintal Oftersheim an.

Bereits in der Proberunde auf dem 27-Loch-Golfplatz wurde dem Oftersheimer Duo und den Teilnehmern der Altersklassen U14 bis U21 schnell bewusst, dass die größte Anlage des Ruhrgebiets sie vor viele Herausforderungen würde. Die größere Gesamtlänge, starke Höhenunterschiede, imposante Bäume, die es zu um- oder überspielen galt, ondulierte und stets hängende Grüns, Bunker in Hülle und Fülle sowie Seen, Gräben, Dauerregen und starker Ostwind zu Turnierbeginn mussten gemeistert werden.

Weilemann belegte mit Runden von 83/83/80 Schlägen in der U16 einen Top-Ten-Platz, Evers gelang mit 83/78/78 Schlägen als Zweite der Sprung auf das Podium bei den U16-Mädchen. zg