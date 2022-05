Machmeier pariert Elfer

Der ASV/DJK Eppelheim hat in der Fußball-Landesliga den FC Türkspor Mannheim souverän mit 3:0 geschlagen.

Bereits in der neunten Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für Mannheim. Den fälligen Elfmeter parierte Dominik Machmeier aber in überragender Manier. Die erste Großchance hatte danach Janik Steffen in der 25. Minute. Wenige Sekunden später erhielten die Gastgeber einen Elfmeter, den Patrick Greulich zum 1:0 verwandelte. Kurz vor der Halbzeit sah ein Mannheimer Gelb-Rot.

Auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit blieben turbulent und Türkspor zu zehnt gefährlich. In der Drangphase der Gäste gelang Greulich nach einem Eckball das 2:0 (64.). Mannheim gab nicht auf, doch Eppelheim hatte das Spiel fest im Griff. Patrick Schleich entschied das Spiel mit seinem 3:0 (76. Min.) Kalindag und Yildirim hatten Chancen auf den Anschlusstreffer, doch beide verfehlten das Tor. zg

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier, Jansen(85. Barth), Berete, Karl, Hlawatsch, Martin (72. Domingos), Steffen, Kröger, Schleich, Bauer (67. Weiss), Greulich (77. Hildebrandt)