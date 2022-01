Wiedersehen macht Freude: Zum dritten Mal spielen die Kurpfalz-Bären in dieser Saison gegen die SG H2Ku Herrenberg. Nach einem 33:25-Heimsieg in der Hinrunde der 2. Handball-Bundesliga und einem 32:29-Pokalerfolg auswärts steht am Sonntagnachmittag ein weiterer Vergleich in der Herrenberger Markweg-Sporthalle auf dem Programm (Anwurf: 16 Uhr).

Trotz der positiven Vergleiche warnt

...