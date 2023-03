Maike Röschel trifft zehnmal

Es war das erwartete zähe Ringen um Punkte und Tore zwischen dem TV Brühl und der HG Königshofen/Sachsenflur, wobei am Ende die Gastgeberinnen mit einem 26:22-Erfolg zwei weitere Zähler einheimsten. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt der TVB weiter unbehelligt auf Rang sechs in der Handball-Badenliga Frauen, während die Gäste mehr denn je um den Klassenerhalt zittern müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Unbedingt-siegen-Müssen war für die HG offenbar ein Hemmschuh, der nicht unbedingt zum Vorteil gereichte. In den ersten zehn Minuten gelang Königshofen praktisch nichts, während die Brühlerinnen vom Anpfiff weg den Schalter umlegten und mächtig auf das Gaspedal drückten. Ehe sich die Gäste versahen, lagen sie bereits mit 1:6 im Hintertreffen, eine Auszeit sollte Abhilfe schaffen. In der Folge stabilisierten sie sich und zeigten, dass auch sie in der Lage sind, Tore zu erzielen. Das allein genügte allerdings nicht, denn auch die spielerisch besseren Gastgeberinnen kannten die Wege zum Tor. Es waren wie so oft die gefährlichen Einzelaktionen, die erfolgversprechend umgesetzt wurden, aber auch durch schnelles Kombinationsspiel, die die 6:0 HG-Abwehr in Bewegung brachten. So gelang es den Brühlerinnen, die Gäste immer auf Distanz zu halten. Die Führung hielt 60 Minuten lang. Zur Pause hieß es 14:11.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ein ungewohntes Bild auf der TV-Bank. Die verletzungsgeplagte Marie Joerg mußte sich eine mehrminütige Auszeit nehmen, um danach wieder mit viel Elan zu Werke zu gehen. Aber selbst in der Anfangszeit von der zweiten Hälfte stand die Brühler Deckung stabil und erlaubte Königshofen kaum einmal freie Würfe (18:12). Erst als nach einer Viertelstunde die Konzentration etwas nachließ, kamen die Gäste näher.

Trainerin Kerstin Siebenlist zog den grünen Karton und ermahnte ihre Mädels zu mehr Achtsamkeit, um den Erfolg am Ende nicht noch herzuschenken. Das fruchtete, obwohl es in Minute 57 plötzlich nur noch 23:21 stand. Aber die Gastgeberinnen legten danach noch einmal nach und beseitigten letzte Zweifel und als Maike Röschel ihre Treffer Nummer neun und zehn erzielte, war die Partie in trockenen Tüchern. Am verdienten 26:22 Sieg des TVB war nicht zu rütteln. Das sah auch Kerstin Siebenlist so: „Unsere Abwehr stand gut, dafür haben wir einige freie Würfe nicht im Tor untergebracht und mehrere technische Fehler produziert, die nicht hätten sein müssen. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Hauptsache gewonnen.“

TVB: Göbel, S. Pristl; Bühn (1), Gross (7/5), Henn (2), Trautmann, F. Pristl (1), Deuker (2), Joerg (2), Röschel (10), S. Schneider, V. Böhrer (1). ako