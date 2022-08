Malaika Mihambo gewinnt EM-Silber

München / Oftersheim. Mit erheblicher Verspätung ist die Oftersheimer Weitspringerin Malaika Mihambo am Abend nach einer Unterbrechung aufgrund von Gewitter im Finale der European Championship gestartet. Der beste Sprung der Ausnahme-Athletin: 7,03 Meter weit. Leider nicht weit genug – die Kurpfälzerin verpasste den nächsten großen Titel knapp.

Mihambo musste sich bei den Europameisterschaften im Münchner Olympiastadion mit 7,03 Metern der Serbin Ivana Vuleta (7,06 Meter) geschlagen geben, Bronze ging an Jazmin Sawyers aus Großbritannien (6,80 Meter).

Mihambo hatte sich nach der WM in Eugene im Juli mit Corona infiziert und erst in der vergangenen Woche grünes Licht für einen Start in München erhalten. Die 28-Jährige war seit ihrem EM-Triumph 2018 in Berlin bei Großereignissen im Freien ungeschlagen gewesen.