Malaika Mihambo: Keine Gedanken über die Favoritenrolle

Wird Malaika Mihambo die erste Olympiasiegerin aus Oftersheim? Bei der Welt- und Europameisterin im Weitsprung sind derlei Gedanken derzeit weit weg. Am Dienstag flog sie gen Tokio, am Sonntag, 1. August, findet die Qualifikation statt, am Dienstag, 3. August, der (möglicherweise) größte Wettkampf ihres Lebens. Der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere war der Weltmeistertitel im Oktober 2019 in

...