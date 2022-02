„Mannschaft hat verstanden, worum es geht“

Zwei Siege, zweimal ohne Gegentor, dazu erstmals seit dem 13. Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga – der SV Sandhausen ist zweifelsohne auf dem aufsteigenden Ast. „Das tut uns gut, vor allen Dingen, was die Art und Weise betrifft, wie wir den Sieg geholt haben“, blickte Trainer Alois Schwartz am Freitag noch einmal kurz auf das 2:0 am Dienstag beim Karlsruher SC

