Von Andreas Lin

Alois Schwartz ist zurück am Hardtwald: Gut fünf Jahre nach seinem etwas unglücklichen Abgang ist der 54-Jährige wieder Cheftrainer beim SV Sandhausen und soll den Negativtrend mit nur einem Sieg aus sieben Spielen stoppen. Schwartz tritt die Nachfolge des Duos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits an, die der SVS am Dienstag freigestellt hatte (wir berichteten), und

...