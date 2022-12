Marathonteam aus Ketsch trotzt eisigen Temperaturen

Ketsch. Das Marathonteam Ketsch startete nach zweijähriger Wettkampfpause beim Auftakt der Rheinzaberner Winterlaufserie. Dabei herrschten eisige Temperaturen, wie Walter Gottermeier berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Strecke hatten Helfer des Veranstalters TV Rheinzabern bestens präpariert. Schnee und Eis waren entfernt worden. So konnten sich 758 Teilnehmende über einen problemfreien und schönen Lauf durch die winterlich gekleidete Südpfalz freuen.

Das Marathonteam Ketsch war mit fünf Läuferinnen und Läufern vertreten, die zum Ende des Jahres 2022 nochmals ihren guten Trainingsstand unter Beweis stellen konnten.

Silvia Gottermeier gewann die Altersklasse (AK) W 65 der Frauen in 55:29 Minuten, in der AK W 70 standen Elisabeth Breunig in 74:52 Minuten und Siglinde Buse mit 76:07 mit den Plätzen zwei und drei auf dem Siegerpodest.

Eine Top-zehn-Platzierung erreichte auch Dietmar Busch bei den Herren M 60 in 45:22 Minuten. Thomas Mohr erreichte in derselben Altersklasse mit 59 Minuten Rang 20.

Nach der dringend erforderlichen heißen Dusche gab es für die Sportler, Zuschauer und Angehörigen Glühwein, Kaffee, Kuchen und heiße Würste in der neu renovierten Sporthalle.

Alle Teilnehmer freuen sich schon riesig auf die nächsten beiden Veranstaltungen dieser Laufserie im Januar und Februar. Sie hoffen, endlich alle drei Läufe machen zu dürfen. wg