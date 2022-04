Margarete Lehmann im Amt bestätigt

Die Frauenvollversammlung hat Margarete Lehmann in ihrem Amt als Vorsitzende des Ausschusses „Frauen und Gleichstellung im Sport“ des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW) in Pforzheim bestätigt. Die 67-Jährige aus Seitingen-Oberflacht stellte sich als Einzige zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Lehmann wird somit zur Bestätigung bei der LSVBW-Mitgliederversammlung am 16. Juli in Offenburg vorgeschlagen.

Dem künftigen Ausschuss gehören außerdem als Vertreterin für den Badischen Sportbund Freiburg Dr. Ulrike Korsten-Reck, Jutta Hannig als Vertreterin für den Badischen Sportbund Nord sowie neu für den Württembergischen Landessportbund Elke Rutschmann an.

In Satzung verankert

Die Frauenvollversammlung ist in der LSVBW-Satzung verankert und setzt sich aus Vertreterinnen der Mitgliedsorganisationen und Mitgliedern des Ausschusses Frauen und Gleichstellung zusammen.

