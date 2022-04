Marzoll gelingt Ehrentreffer

Zum Abschluss der englischen Woche in der Fußball-Landesliga unterlag die Spvgg 06 Ketsch dem VfL Kurpfalz Neckarau mit 1:4. Dabei stellte sich der stärkste Gegner in dieser Saison im Ketscher Waldstadion vor und machte schon vor der Pause alles klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die spielstarken Gäste agierten vom Start weg zielstrebig in die Spitze und gingen durch einen abgefälschten 15-Meter-Schuss von Lambert Djouendjeu in Führung (6.). Die Ketscher ließen den starken Neckarauer Angreifern zu viel Platz: Blitzsauber von hinten herausgespielt, legte Daniel Gulde mit der Brust für Mikail Erdem ab, der trocken zum 0:2 (24.) vollstreckte. Kurze Zeit später sorgte Nils Haubrich erstmals vor dem Gästetor für Gefahr mit einem Volleyschuss.

Dann köpfte Erdem an den Pfosten, ehe unmittelbar danach Ugur Beyazal einen Freistoß zum 0:3 ins Netz (27.) zirkelte. Selbst die wenigen Ketscher Zuschauer lobten die Neckarauer für ihre sehenswerten Kombinationen und ihr sicheres Passspiel. Eine solche Ballstafette schloss Gulde nach schöner Vorarbeit von Beyazal zum 0:4 ab (34.). Nach der Pause verwalteten die Mannheimer im Stile eines Spitzenteams die Führung. Immerhin: Ketsch gab nie auf und spielte auf den Ehrentreffer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In einer sehr fairen Partie erkannte der Unparteiische in der 84. Minute einen Ketscher Treffer wegen Abseits nicht an, doch zwei Minuten vor dem Schlusspfiff trat Etienne Köhler in der eigenen Hälfte energisch an, legte im Sechzehner uneigennützig quer auf Daniel Marzoll, der flach ins kurze Eck zum 1:4 (88.) abschloss.

Ketsch: Hauschild – Rosenberger, Kaya (77. Greco), Marzoll, Merle, Stephan Jung, Hinzmann, Eklou (70. Spaqi), Lenhard (60. Köhler), Haubrich (84. Steffen Jung), Güc. tw/wy