Mayleen ist die Beste

Die Turnabteilung des TV 1894 Altlußheim hat seit vielen Jahren erstmals wieder am Landesturnfest teilgenommen, das alle zwei Jahre gemeinsam vom Badischen und Schwäbischen Turnerbund ausgerichtet wird. Von den acht Teilnehmerinnen des TVA waren Jule Van der Kloet und Mayleen Tomann am erfolgreichsten. Tomann belegte in dem mit 223 Teilnehmerinnen besetzten Wahlwettkampf der Altersklasse 12/13 den ausgezeichneten 14. Platz, ihre Vereinskameradin wurde immerhin 25.

Für einige der Altlußheimer Turnerinnen und vor allem auch für die beiden Trainerinnen Bernadett Klein und Christin Schmitt war es entweder der erste Wettkampf dieser Art oder sogar der allererste Gerätturnwettkampf überhaupt. Alles in allem war es für alle Teilnehmerinnen ein tolles Erlebnis, bei dem sowohl die Jugendlichen als auch die Betreuer, sehr viel Spaß hatten. zg

Mayleen Tomann am Boden. © TVA