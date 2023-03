McVeigh feiert sein Debüt

Nach der Länderspielpause treten die Academics Heidelberg am Sonntag (15 Uhr) in der Basketball-Bundesliga bei den Riesen Ludwigsburg an. Das Baden-Württemberg-Derby verspricht Brisanz: Die Barockstädter wollen den sechsten Rang und somit ihren Play-off-Platz festigen, Heidelberg benötigt nach vier Niederlagen in Folge dringend wieder ein Erfolgserlebnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frohe Botschaften können die Academics personell vermelden. Die beiden „Leithammel“ Eric Washington und Tim Coleman sind wieder fit, der nachverpflichtete australische Forward Jack McVeigh (26) wird sein Debüt feiern. „Wir brauchen eine fast optimale Leistung“, sagt Alex Vogel, Sportlicher Leiter der Academics, vor dem Landesderby. Auch Ludwigsburg hat nachgerüstet: Der Neuseeländer Sam Waardenburg (24) wird erstmals für die Gastgeber auflaufen. acaj