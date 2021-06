Mehr Frauen im Verein

Informationen zu einer frauenspezifischen Kommunikation und der gemeinsame Erfahrungsaustausch zur Kernfrage „Warum fällt es so schwer Frauen zu gewinnen und an den Verein zu binden?“ erwartet Interessierte beim kostenlosen Onlineseminar „Mehr Frauen in den Verein!“ des badischen Fußball-Verbandes (bfv) am Donnerstag, 10. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr.

Neben einer Zusammenfassung des ersten Onlineseminars und einer kurzen Einführung in die Kommunikation mit dem Schwerpunkt „Kongruenz/Übereinstimmung versus Sinn und Zweck“ steht bei der zweiten Auflage der gemeinsame Austausch der Teilnehmenden im Mittelpunkt. In dem Seminar wird sich gezielt mit den Fragestellungen „Wollen wir Frauen im Verein haben? Und wenn ja warum?“ auseinandergesetzt. „Wir möchten gemeinsam diskutieren und uns über unsere Erfahrungen im Vereinsleben austauschen“, so Referentin Ingrid Fitterer. Die Diplombetriebswirtin (FH) ist seit über 20 Jahren tätig als Personalberaterin, Coach und Dozentin. Sie will dabei Menschen motivieren, ihre Stärken zu erkennen und ihren Traum realistisch anzugehen. Das Seminar ist kostenfrei. Es stehen 20 Plätze für Vereine des bfv zur Verfügung. Pro Verein kann sich nur ein Teilnehmer anmelden unter https://www.dfbnet.org/coach/BADFV/goto/education/offers/details/0123456789ABCDEF0123456700004180/02EHU7V4BK000000VS5489B6VV6ORJ41. zg