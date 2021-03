Der neue Solidarpakt Sport IV wurde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann, Finanzministerin Edith Sitzmann sowie dem Landessportverband Baden-Württemberg unterzeichnet. Der fünf Jahre gültige Vertrag zwischen dem organisierten, gemeinnützigen Sport und dem Land Baden-Württemberg sichert eine kontinuierliche Finanzierung für den kommenden Zeitraum und garantiert dem Sport gleichzeitig Planungssicherheit.

Insbesondere im Hinblick auf die große gesellschaftspolitische Bedeutung der Sportvereine und -verbände im Land ist die Verlängerung und der gleichzeitige Aufwuchs von jährlich rund 87,5 Millionen Euro auf rund 105 Millionen Euro eine Bestätigung der bisher geleisteten Arbeit.

„Mit der Fortschreibung des Solidarpaktes Sport haben wir eine herausragende fachliche und finanzielle Ausgangslage für die Jahre 2022 bis 2026 geschaffen. Er bietet uns die Chance, für unsere knapp vier Millionen Sporttreibenden die Rahmenbedingungen auch in Zukunft zielgerichtet zu verbessern und zudem das Spitzensportland Baden-Württemberg gezielter fördern zu können“, sagte LSV-Präsidentin, Elvira Menzer-Haasis.

Ganz starkes Signal

Den organisierten, gemeinnützigen Sport im Land finanziell so aufzustellen, dass er gute Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung bekommt, war das zentrale Anliegen von Verhandlungsführerin Menzer-Haasis. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzaufwendungen bezüglich der Pandemie ist die jetzige Aufstockung des Fördervolumens sowie die Planungssicherheit ein ganz starkes Signal des Landes für den Sport. Wie bedeutsam Sporttreiben und gelebte Gemeinschaft im Verein für die Bürger in unserem Bundesland sind, haben uns in ungeahnter Schärfe die letzten zwölf Monate vor Augen geführt, als das Sporttreiben lange nicht möglich war und nach wie vor nicht ist“, sagt sie. lsv