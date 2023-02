Meilenstein Spitzenspiel

Eigentlich war die Hierarchie in der C-Jugend-Badenliga schon zum Saisonstart verteilt: An der Spitze die Nachwuchshandballer der Rhein-Neckar Löwen. SG Pforzheim/Eutingen und HG Oftersheim/ Schwetzingen, die sich jetzt am Sonntag, 5. Februar, gegenüberstehen, komplettieren das Trio am oberen Ende der Tabelle. Oftersheim/Schwetzingen, inzwischen unter Trainer Holger Löhr, gelang es durch den 30:29-Auswärtserfolg, die Vormachtstellung der Löwen zu untergraben.

Damit wurde das Tor zur Meisterschaft ein wenig aufgestoßen – für Pforzheim/Eutingen, denn die SG hat noch das Spiel zum Rundenabschluss gegen die Löwen in der Hinterhand, muss jetzt aber erst an der vor Selbstvertrauen strotzenden HG vorbei. mj