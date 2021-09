Mental hat’s Reilingen ganz leicht

Die Bundesliga-Trainerlegende Otto Rehhagel hatte stets proklamiert, dass verheiratete Spieler zu besseren Leistungen fähig sind. „Die Ehefrau ist das beste Trainingslager“, soll er gar einst gesagt haben, um die Familienbildung in seinem Team zu fördern.

Nun ist Patrick Rittmaier nicht Otto Rehhagel und der SC 08 Reilingen nicht der SV Werder Bremen, doch beim Fußball-Kreisligisten scheint in diesem Jahr ebenfalls das Hochzeitsfieber ausgebrochen zu sein. Alleine fünf Akteure aus Rittmaiers Kader gaben oder geben ihrer Partnerin innerhalb eines halben Jahres das Jawort. „Klar finde ich das super. Sie sollen für viel Nachwuchs sorgen für die Jugendabteilung des SC 08“, lacht Rittmaier. Im Gegensatz zu Rehhagels damaligen Bremern hält sich der SC 08 Reilingen im Tabellenbild aber in ganz anderen Gefilden auf.

Junge Truppe hat Schwächen

Trainer Patrick Rittmaier sieht für den SC 08 auch gegen Amicitia Viernheim Chancen. © Fischer

Das 2:5 beim VfR Mannheim II am Montagabend – die Verlegung war im Übrigen aufgrund einer Hochzeitsfeier erwirkt worden – hat die Situation verschärft. „Wir haben Schwächen im Defensivverhalten und insbesondere bei den zweiten Bällen nach Standards. Wir haben beim VfR II auch zwei Tore kassiert, weil wir den zweiten Ball jeweils nicht geklärt haben“, berichtet Rittmaier. Seiner jungen Truppe fehle mitunter die Erfahrung, Robustheit und die Geschwindigkeit im Spiel.

Das Potenzial und die Reife, das Niveau für diese Spielklasse zu erlangen, spricht er seinem Team jedoch keineswegs ab. „Beispielsweise Nils-Ole Kief, der in dieser Saison noch kaum gespielt hat, hat in Mannheim läuferisch und taktisch ein überragendes Spiel gemacht“, lobt Rittmaier.

Zwei Punkte hat der SC 08 derzeit auf dem Konto, nach Meinung des Reilinger Trainers müssten es deren aber mindestens sechs sein. Gegen den FV 03 Ladenburg verschenkte sein Team in der Nachspielzeit eine 4:2-Führung, in Friedrichsfeld einen 3:2-Vorsprung und so geht der Blick nach vorne. Hier wartet mit dem aktuellen Ligaprimus TSV Amicitia Viernheim der derzeit denkbar härteste Brocken, zugleich aber auch die psychologisch leichteste Aufgabe. Rittmaier: „Wir haben nichts zu verlieren. Auf dem Papier ist das eine klare Sache, aber genau daraus müssen wir unsere Motivation ziehen.“

Über einen Reilinger Punktgewinn würde sich unterdessen die TSG Eintracht Plankstadt freuen, die den Viernheimern im Nacken sitzt, aber mit dem Spiel gegen den TSV Neckarau selbst erst einmal ihre Hausaufgaben lösen muss. Der KSC Schwetzingen will sich mit einem Sieg gegen den aktuell formschwachen FC Germania Friedrichsfeld aus dem Keller ein Stück weit absetzen und der FV 08 Hockenheim kann sich mit einem Erfolg bei der SG Hemsbach gegen einen direkten Konkurrenten etwas Luft verschaffen.

Info: KSC Schwetzingen – FC Germania Friedrichsfeld, SC 08 Reilingen – TSV Amicitia Viernheim, TSG Eintracht Plankstadt – TSV Neckarau (alle Sonntag, 15 Uhr)